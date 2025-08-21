Parte da asa de avião quebra em pleno voo nos EUA; assista

Passageiros de um voo da Delta Airlines, nos Estados Unidos, testemunharam o momento que uma parte da asa da aeronave quebra, em pleno ar, durante forte turbulência. O momento foi gravado, postado, e viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

O Boeing 737 decolou de Orlando, nesta terça-feira (19), e teve o Aeroporto Internacional de Austin, no estado americano do Texas, como destino final. Apesar da asa quebrada, a aeronave, que transportava 68 pessoas, pousou sem maiores problemas.

Um vídeo, gravado pela passageira Shanila Arif, mostra o flap da asa se soltando. O dispositivo é fundamental para a sustentação do avião, principalmente em pousos e decolagens.