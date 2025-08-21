Trump quer acabar com votação pelo correio, mas ele pode fazer isso?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que planeja colocar em prática o plano de acabar com a votação por meio do correio e das urnas eletrônicas.

Vou liderar um movimento para eliminar o voto por correspondência e, já que estamos nisso, também as máquinas de votação altamente 'imprecisas', muito caras e controversas, que custam dez vezes mais do que o preciso e sofisticado papel com marca d'água, que é mais rápido e não deixa dúvidas (...) sobre quem GANHOU e quem PERDEU as eleições.

Donald Trump, em sua plataforma Truth Social

Trump tem poder para alterar a forma de votação?

Apesar do anúncio de seu "movimento", Trump não tem autoridade legal clara para executar a proibição. Somente os estados e o Congresso dos Estados Unidos têm poder para aprovar leis que regulam as eleições no país. "A Constituição não concede ao presidente nenhum poder específico sobre eleições", disse à Reuters a juíza distrital dos EUA Denise Casper. Segundo a agência, a eventual proibição do voto pelo correio feita de forma unilateral pelo presidente possivelmente excederia sua autoridade.