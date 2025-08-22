Peste negra: homem é diagnosticado na Califórnia após picada de pulga

A peste bubônica está presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas mais elevadas do condado de El Dorado. É importante que as pessoas protejam a si mesmas e seus animais de estimação quando estiverem ao ar livre, especialmente em caminhadas, trilhas e camping em áreas onde há presença de roedores selvagens. Kyle Fliflet, diretor interino de saúde pública de El Dorado.

Casos de peste bubônica não são tão raros. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), estima-se que de 1.000 a 3.000 pessoas ainda são infectadas pela doença por ano, especialmente em países como a República Democrática do Congo, Madagascar e Peru.

A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis. Ela pode ser transmitida aos humanos por meio de picadas de pulgas infectadas ou por manusear um animal com a doença.

O sintoma mais comum da peste bubônica é o inchaço dos gânglios, estruturas do sistema linfático que atuam na defesa do corpo contra infecções. Há também indícios de febre, fraqueza, calafrios e dor de cabeça.

O tratamento precisa ser feito rapidamente com antibióticos. Os sinais costumam aparecer entre um e oito dias após o contato com a bactéria. A peste negra foi responsável por uma das pandemias que matou mais de 200 milhões de pessoas ao longo da história.

As autoridades norte-americanas recomendam não entrar em contato com animais selvagens, mesmo que eles estejam mortos. Uso de repelente e calças longas são recomendações, especialmente em áreas com natureza, para prevenir a picada de pulgas infectadas. Também é indicada a remoção de arbustos, lixo e madeiras próximos de casas para evitar a infestações de roedores.