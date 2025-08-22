Após anos no mercado, 'casa mais triste do mundo' finalmente é vendida

A "casa mais triste do mundo", no Reino Unido, foi vendida, depois de anos à espera de um comprador, segundo a revista britânica Homebuilding & Renovating.

O que aconteceu

Imobiliária confirmou a venda. A corretora de imóveis Savills disse à revista que "colocou a propriedade à venda entre janeiro e outubro de 2024" e concluiu a transação ainda naquele ano, mas a informação só veio a publico agora.

Casa perdeu valor ao longo do tempo. O preço cobrado inicialmente, em 2022, era de R$ 75 milhões. Sem sucesso na venda, o proprietário listou o imóvel novamente em 2023, por cerca de R$ 50 milhões, também sem sucesso.