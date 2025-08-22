Cúmplice de Epstein diz nunca ter visto Trump em 'situação inadequada'

"Na verdade, nunca vi o presidente em nenhum tipo de massagem. Nunca o presenciei em nenhum ambiente inapropriado, de forma alguma. O presidente nunca foi inapropriado com ninguém. Nas vezes em que estive com ele, ele foi um cavalheiro em todos os aspectos", disse a mulher.

Ela também diz não ter conhecimento de nenhuma "lista de clientes" de Epstein. E destacou nunca ter presenciado Epstein abusando de menores, mas reconheceu que, diante do que hoje sabe ser verdade, não pode negar que ele tenha cometido os crimes. Maxwell cumpre uma sentença de 20 anos após sua condenação por tráfico sexual em 2021.

A promotoria afirma que ela recrutou meninas menores de idade para Epstein abusar durante encontros que começaram como massagens e depois se transformaram em atividade sexual indesejada. Ela pediu à Suprema Corte dos EUA que anulasse sua condenação.