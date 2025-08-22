Mergulhadoras coreanas são 'o mais perto que se chega de uma sereia'

As adaptações no organismo das mergulhadoras desafiam o esperado para os mamíferos. Segundo o estudo, a resposta normal seria a diminuição da frequência cardíaca e do fluxo sanguíneo para os músculos. No entanto, a frequência cardíaca média das Haenyeo foi estatisticamente maior durante o mergulho em comparação com o intervalo de recuperação entre eles, ambos maiores do que a frequência cardíaca pré-mergulho. "Isso pode ser decorrente do estilo de mergulho intensivo, curto e repetido, aliado a breves intervalos de recuperação entre mergulhos", diz o estudo.

Mergulhadoras sul-coreanas mobilizam cientistas, que tentam decifrar as habilidades que as Haenyeo têm Imagem: Idobi via Wikimedia Commons

As Haenyeo também podem ter se adaptado para tolerar altos níveis de dióxido de carbono. O gás se acumula no corpo após repetidas suspensões da respiração. Níveis elevados de dióxido de carbono são "incrivelmente desconfortáveis" para a maioria dos humanos, disse Chris McKnight, biólogo de mamíferos marinhos da Universidade de St. Andrews (Escócia) e um dos autores do estudo, à revista Science News.

Mergulhadoras ainda demonstram vantagens físicas em relação a algumas espécies de mamíferos. "Elas não exibem uma depressão cardiovascular evidente, ou 'resposta de mergulho', classicamente associada a mamíferos mergulhadores", diz a pesquisa.

Como estudo foi feito

Os pesquisadores estudaram as capacidades fisiológicas das Haenyeo durante sessões rotineiras de mergulho. Segundo os cientistas, essas mulheres, que têm em média 70 anos, apresentam as maiores proporções de tempo submerso entre todos os humanos. Cerca de 1.786 mergulhos livres em busca de ouriços-do-mar foram monitorados. As mulheres nadaram entre 1 a 4,75 metros de profundidade, com mergulhos de duração média de 11 segundos.