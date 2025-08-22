EUA anunciam revisão de 55 milhões de vistos para checar violações

Os Estados Unidos vão revisar mais de 55 milhões de vistos para avaliar se os titulares dos registros violaram as regras de entrada ou permanência no país.

O que aconteceu

Pessoas com vistos dos EUA estarão sob "verificação contínua". A informação foi divulgada por um porta-voz do Departamento de Estado à agência de notícias Associated Press.

Os vistos serão revogados se houver indícios de violação de regras. Entre as violações, estão "permanências prolongadas, atividades criminosas, ameaças à segurança pública, envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou fornecimento de apoio a uma organização terrorista", disse uma autoridade. Caso tais evidências venham à tona, o visto será revogado e, se o titular estiver nos Estados Unidos, estará sujeito à deportação.