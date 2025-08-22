FBI faz buscas na casa do ex-conselheiro de segurança nacional de Trump

O FBI realiza buscas na manhã de hoje na casa de John Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional de Donald Trump, e atualmente um ferrenho opositor do presidente.

O que aconteceu

John Bolton é investigado em uma operação de segurança nacional. As informações foram publicadas pela agência de notícias Reuters.

Agentes do FBI começaram a revistar a casa no subúrbio de Bethesda, Maryland, em Washington, às 7h. A investigação foi uma ordem do diretor do FBI, Kash Patel, de acordo com o jornal New York Post. "NINGUÉM está acima da lei... Agentes do @FBI em missão", escreveu Patel, sem mencionar Bolton, em uma publicação no X pouco depois das 7h, que foi republicada por um porta-voz da Casa Branca.