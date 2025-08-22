Juíza dos EUA solta imigrante deportado por engano pelo governo Trump

O imigrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, que estava preso nos EUA após ter sido deportado por engano para El Salvador, foi solto hoje para responder em liberdade da acusação de suposto tráfico de pessoas.

O que aconteceu

Desde que voltou aos EUA após ser deportado por engano, ele estava preso no estado do Tennessee. "Embora sua libertação traga algum alívio, todos sabemos que ele está longe de estar seguro", disse o advogado Simon Sandoval-Moshenberg, em comunicado reproduzido pela Associated Press.

Advogado teme que García seja deportado novamente. "A detenção pelo ICE [Imigração e Alfândega dos EUA] ou a deportação para um terceiro país desconhecido ainda ameaçam destruir sua família. Uma medida de justiça foi feita, mas o governo precisa parar de tomar medidas que, mais uma vez, separariam esta família", comentou Sandoval-Moshenberg.