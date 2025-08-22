ONU declara fome catastrófica em Gaza; Israel prepara ofensiva total

Ofensiva iminente: Israel ordenou a evacuação de hospitais e ONGs no norte de Gaza, o que pode deslocar 1 milhão de pessoas. O Hamas rejeitou. Bombardeios nas últimas 24h mataram 48 civis. Israel convocou 60 mil reservistas e aguarda aval de Netanyahu para tomar Gaza City.

Trégua pendente: O Hamas aceitou proposta de cessar-fogo de 60 dias mediada por Egito e Catar em troca de reféns, mas Israel ainda não respondeu.

Números da guerra: Desde outubro de 2023, morreram 60 mil palestinos e cerca de 1.200 israelenses.

Ucrânia: entre diplomacia e opções militares

Cúpulas diplomáticas: Após a reunião de Trump e Putin no Alasca, seis líderes europeus se reuniram em Washington com Trump e Zelensky. O presidente americano acenou com garantias de segurança à Ucrânia, mas depois limitou a possibilidade a apoio aéreo, insistindo que a Europa arque com o "maior peso".

Negociações diretas: Trump disse que prepara uma cúpula bilateral Putin-Zelensky, seguida de encontro a três. Europeus exigem cessar-fogo antes de qualquer reunião.