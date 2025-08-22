Trump compara Putin e Zelensky a azeite e vinagre: 'Não se dão bem'

Donald Trump comparou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, a "azeite e vinagre".

O que aconteceu

'Não se dão bem'. O presidente americano usou a analogia ao afirmar que os dois não se dão bem por razões óbvias. Trump ainda afirmou não querer estar presente em um possível encontro entre as partes para um acordo de cessar-fogo. "Isso é como azeite e vinagre, um pouco. Mas veremos. E veremos se eu teria que estar presente ou não. Prefiro não estar." As informações são da agência de notícias AFP.

Trump lidera conversas para a paz. Na última semana, o republicano se encontrou com Putin em uma cúpula no Alasca para discutir os termos de um acordo para o fim da guerra com a Ucrânia. Nesta semana, ele recebeu em Washington líderes europeus e Zelensky para profundar as conversas. As autoridades da Casa Branca e da União Europeia vem discutindo os detalhes e exigências dos dois países para um cessar-fogo.