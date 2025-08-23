Chefe da ONU pede que Israel pare de negar a fome que criou em Gaza

As afirmações foram dadas em resposta a outro alto funcionário da ONU, que declarou que a fome em Gaza poderia ter sido evitada. "É uma fome previsível e evitável. Uma fome causada pela crueldade, justificada pela vingança, possibilitada pela indiferença e sustentada pela cumplicidade", disse Tom Fletcher, subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários, também no X.

My full statement on the Gaza Famine : https://t.co/3j99E4hCeP pic.twitter.com/Yfpf9MZoW7 -- Tom Fletcher (@UNReliefChief) August 23, 2025

Relatório divulgado ontem afirma que 500 mil pessoas em Gaza e arredores estão em risco imediato de morte por fome. E quase toda a população palestina, de cerca de 2 milhões de pessoas, enfrenta fome severa. O relatório foi produzido pelo Integrated Food Security Phase Classification (IPC), organização apoiada pela ONU.

Na quinta-feira, o UOL antecipou que a fome já mata quatro pessoas por dia em Gaza.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que "é um desastre provocado pelo homem". Segundo ele, se trata de "um fracasso da própria humanidade".

Netanyahu chama de "mentira descarada"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a fome em Gaza é uma "mentira descarada". Acrescentou que "Israel não tem uma política de fome", citando a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza durante a guerra.