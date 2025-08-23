Estudo: tropa de Napoleão foi 'derrotada' por Salmonella e febre por piolho

A febre paratifoide é causada pela bactéria Salmonella, encontrada em água ou alimentos contaminados. Cientistas detectaram nos restos mortais dos soldados a presença do sorotipo Paratyphi C da Salmonella enterica, mais frequentemente transmitida pela ingestão de sólidos ou líquidos que tiveram contato com as fezes de uma pessoa doente.

Já a febre recorrente é transmitida pela mordida de carrapatos ou piolhos. Os insetos infectam a pessoa com a bactéria Borrelias recurrentis, também encontrada nos soldados.

Pesquisadores sequenciaram o material genético de dentes de 13 soldados e encontraram também DNA dos patógenos. Havia indícios possíveis da presença de 14 microrganismos, mas apenas as duas bactérias deixaram resquícios significativos. "Apesar de não ser necessariamente fatal, a febre recorrente devido aos piolhos pode enfraquecer significativamente um indivíduo já exausto", explicam os pesquisadores no artigo.

Quatro soldados identificados como 87A, 92B, 95A e 97B tinham entre 30 a 970 fragmentos únicos de DNA compatíveis com a Salmonella. Já o soldado 93A possuía 4.060 fragmentos únicos de B. recurrentis, enquanto o soldado 92B também apresentou 320 (sendo 18 confirmados) da mesma bactéria.

Médicos da época registraram que soldados tiveram mesmo febres, diarreia, dores de cabeça e lesões de pele, sintomas comuns às duas doenças, mas atribuíram os sintomas a tifo. Eles ponderam, contudo, que é possível que outros combatentes não testados tenham sido afetados.