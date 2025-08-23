Fome em Gaza: ONU acusa Israel de negar crise que criou

ONU eleva pressão sobre Israel em meio a cenas de fome extrema em Gaza

O chefe da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, Philippe Lazzarini, disse que chegou a hora de Israel "parar de negar a fome que criou", enquanto outro alto funcionário da ONU classificou a crise como "fome previsível e evitável, causada por crueldade e indiferença". Imagens da AFP mostraram crianças raspando panelas em cozinhas comunitárias da Cidade de Gaza, onde famílias disputam restos de arroz. O relatório do IPC aponta 500 mil pessoas em risco de morte imediata e 2 milhões em fome severa. Netanyahu reagiu dizendo que a acusação é uma "mentira descarada" e culpa o Hamas por saquear ajuda humanitária.

Ucrânia: paz emperra e Zelensky cobra pressão do Sul Global

Uma semana após Trump receber Putin no Alasca, a diplomacia não avançou e a Rússia mantém ataques pesados, incluindo contra uma fábrica americana em Lviv. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que países do Sul Global pressionem Moscou a negociar, afirmando que "cada atraso prolonga a guerra". Para analistas, Putin aposta em travar o diálogo para ganhar tempo no campo de batalha, enquanto Trump tenta se manter como mediador, mas sem resultados concretos.