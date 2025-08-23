Assine UOL
Fome em Gaza: ONU acusa Israel de negar crise que criou

Do UOL
Menina palestina come arroz distribuído por cozinha solidária em Gaza
Menina palestina come arroz distribuído por cozinha solidária em Gaza Imagem: Omar Al-Qattaa/AFP

ONU eleva pressão sobre Israel em meio a cenas de fome extrema em Gaza

O chefe da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, Philippe Lazzarini, disse que chegou a hora de Israel "parar de negar a fome que criou", enquanto outro alto funcionário da ONU classificou a crise como "fome previsível e evitável, causada por crueldade e indiferença". Imagens da AFP mostraram crianças raspando panelas em cozinhas comunitárias da Cidade de Gaza, onde famílias disputam restos de arroz. O relatório do IPC aponta 500 mil pessoas em risco de morte imediata e 2 milhões em fome severa. Netanyahu reagiu dizendo que a acusação é uma "mentira descarada" e culpa o Hamas por saquear ajuda humanitária.

Ucrânia: paz emperra e Zelensky cobra pressão do Sul Global

Uma semana após Trump receber Putin no Alasca, a diplomacia não avançou e a Rússia mantém ataques pesados, incluindo contra uma fábrica americana em Lviv. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que países do Sul Global pressionem Moscou a negociar, afirmando que "cada atraso prolonga a guerra". Para analistas, Putin aposta em travar o diálogo para ganhar tempo no campo de batalha, enquanto Trump tenta se manter como mediador, mas sem resultados concretos.

Pentágono demite chefe da inteligência militar após disputa sobre Irã

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afastou o general Jeffrey Kruse, chefe da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), após divergências sobre relatórios que avaliaram os bombardeios americanos contra o Irã. A Casa Branca havia rebatido a análise que apontava impacto limitado nos programas nucleares iranianos. Senadores americanos alertaram que Trump estaria transformando a inteligência em "teste de lealdade" político. Leia reportagem (em inglês) no The New York Times.

Escândalo em templo indiano Dharmasthala gera crise política

Um ex-funcionário que denunciou o sepultamento de centenas de mulheres estupradas foi preso por perjúrio. Escavações feitas pela força-tarefa encontraram restos humanos em dois pontos do local, o que mantém a pressão sobre as autoridades. O caso envolve a poderosa família Heggade, que administra o templo, e já provocou forte disputa política no estado de Karnataka. Leia reportagem (em inglês) na BBC News.

Imigrante acusa governo Trump de coerção judicial

O salvadorenho Kilmar Abrego Garcia, deportado de forma irregular no início do ano e depois trazido de volta aos EUA, acusa o governo Trump de tentar forçá-lo a aceitar um acordo de culpa. Segundo seus advogados, autoridades ofereceram deportação para a Costa Rica se ele confessasse crimes, mas ameaçaram enviá-lo a Uganda caso recuse. O caso levanta acusações de abuso de poder e perseguição política.

Notas rápidas

Irmãos Menendez: negada a liberdade condicional de Erik e Lyle, condenados pelo assassinato dos pais; próxima revisão só em 18 meses.

Trump x cidades-santuário: juiz federal ampliou bloqueio que impede o governo de cortar verbas de mais de 30 jurisdições que se recusam a cooperar com a repressão radical do presidente à imigração.

Tarifas: Trump anunciou investigação sobre móveis importados, derrubando ações de varejistas em Wall Street. O Brasil exportou US$ 250 milhões ao setor; correios europeus suspenderam envios aos EUA antes da nova regra tarifária.

