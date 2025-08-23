Assine UOL
Internacional

EUA enviou navios para 'frear uso de drogas'; quais são as mais consumidas?

Do UOL, em São Paulo
USS Sampson, um dos navios enviados pelos Estados Unidos às águas da Venezuela
USS Sampson, um dos navios enviados pelos Estados Unidos às águas da Venezuela Imagem: Marinha dos Estados Unidos

Donald Trump enviou três navios militares rumo à costa venezuelana sob a justificativa de "frear o fluxo de drogas" do país aos Estados Unidos. O Relatório Mundial de 2025 do escritório da ONU sobre drogas e crimes, chamado UNODC, pontuou, em junho, quais as mais consumidas no mundo.

O que aconteceu

Cannabis é a droga mais consumida no mundo. De acordo com o relatório do UNODC, há 244 milhões de usuários de maconha no mundo.

Opioides e cocaína ficam no segundo e terceiro lugar, respectivamente. Há 61 milhões de usuários de opioides, substâncias usadas para alívio de dor, principalmente no pós-operatório, mas que oferecem risco de dependência em casos de uso inadequado. Já a cocaína tem 30,7 milhões de usuários.

Anfetaminas e ecstay ficam no terceiro e quarto lugar, respectivamente. As primeiras têm 25 milhões de usuários, enquanto há 21 milhões de usuários de ecstasy no mundo.

O relatório, no entanto, não indica de onde as drogas vêm. As indicações são de que a produção, apreensão e o uso de cocaína bateram recordes em 2023 —e o mercado dela é o que mais cresce. Ainda segundo o documento, o tráfico da cocaína está penetrando mercados na Ásia e na África, mas não cita os Estados Unidos.

Grupos organizados de tráfico de drogas continuam a se adaptar, explorar crises globais e mirar populações vulneráveis. Ghada Waly, diretora executiva do UNODC, na época da divulgação

EUA acusam cartéis da Venezuela

Governo norte-americano diz que Venezuela se utiliza de cartéis para levar drogas letais para os EUA. Organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o cartel dos Soles estariam entre os grupos instrumentalizados pelo governo venezuelano, segundo os EUA.

A DEA (agência antidrogas dos EUA) afirma ter confiscado drogas e bens relacionados ao governo venezuelano. Segundo o procurador-geral dos EUA, foram retiradas do mercado "30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas relacionadas ao próprio líder chavista", além de "mais de US$ 700 milhões em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens".

Além da ligação com narcotráfico, país sul-americano é considerado "ameaça" à democracia. Desde 2020, "Maduro estrangulou a democracia e se agarrou ao poder", disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. "[Maduro] Afirmou ter vencido as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, mas não apresentou nenhuma prova", completou, reafirmando que seu país "não o reconhece como presidente da Venezuela".

