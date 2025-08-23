EUA enviou navios para 'frear uso de drogas'; quais são as mais consumidas?

Anfetaminas e ecstay ficam no terceiro e quarto lugar, respectivamente. As primeiras têm 25 milhões de usuários, enquanto há 21 milhões de usuários de ecstasy no mundo.

O relatório, no entanto, não indica de onde as drogas vêm. As indicações são de que a produção, apreensão e o uso de cocaína bateram recordes em 2023 —e o mercado dela é o que mais cresce. Ainda segundo o documento, o tráfico da cocaína está penetrando mercados na Ásia e na África, mas não cita os Estados Unidos.

Grupos organizados de tráfico de drogas continuam a se adaptar, explorar crises globais e mirar populações vulneráveis. Ghada Waly, diretora executiva do UNODC, na época da divulgação

EUA acusam cartéis da Venezuela

Governo norte-americano diz que Venezuela se utiliza de cartéis para levar drogas letais para os EUA. Organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o cartel dos Soles estariam entre os grupos instrumentalizados pelo governo venezuelano, segundo os EUA.

A DEA (agência antidrogas dos EUA) afirma ter confiscado drogas e bens relacionados ao governo venezuelano. Segundo o procurador-geral dos EUA, foram retiradas do mercado "30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas relacionadas ao próprio líder chavista", além de "mais de US$ 700 milhões em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens".