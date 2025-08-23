Triagem de 'antiamericanismo': veja o que muda para tirar visto para os EUA

O USCIS (Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA) anunciou na terça-feira que oficiais consulares poderão negar vistos para a entrada no país de candidatos que tiverem um histórico de "promoção de ideologias antiamericanas". A novidade entra na lista de mudanças que podem dificultar o processo.
O que aconteceu
Critério para negar o documento poderá ser utilizado em casos em que é necessário "discernimento" do oficial consular. Isso se aplicaria nas situações em que a negação ou concessão do visto não está automaticamente prevista por outras regras. O "antiamericanismo" como fator para a decisão foi oficialmente incluso no manual de políticas do USCIS.
Circunstâncias dos pedidos anteriores de visto e envolvimento com organizações terroristas "antiamericanas" também foram detalhadas como critérios para ter o documento negado. Mesmo que o indivíduo não tenha laço com nenhuma organização considerada terrorista pelo governo dos EUA, se ele possuir opiniões em comum com estes grupos, o visto poderá não ser emitido.
USCIS is committed to implementing policies and procedures that root out anti-Americanism and fully support the enforcement of rigorous screening and vetting measures.-- USCIS (@USCIS) August 19, 2025
We've updated our policy guidance to ensure our officers are aware of the factors they may consider in?
Opiniões tidas como "antissemitas" pelo governo Trump também são motivo para não obter a permissão de visita ao país. A atual gestão já considerou estudantes que protestam em favor da criação de fronteiras de um Estado Palestino nas universidades americanas como antissemitas, por exemplo, e revogou seus vistos em abril.
Avaliação das redes sociais foi oficializada como parte do protocolo de análise do pedido de visto. "Atividades antiamericanas [online] serão um fator esmagadoramente negativo" na decisão, alerta o USCIS.
Os benefícios da América não devem ser dados àqueles que abominam o país e promovem ideologias antiamericanas. O Serviço de Imigração e Cidadania dos EUA está comprometido em implementar políticas e procedimentos que erradicam o antiamericanismo e apoiam a imposição de triagem rigorosa e medidas de veto de maior amplitude possível. Benefícios de imigração, incluindo viver e trabalhar nos Estados Unidos, seguem um privilégio e não um direito. Matthew Tragesser, porta-voz do USCIS, em comunicado à imprensa
As mudanças já estão em vigor para quem tem pedidos de visto em andamento. Ele também valerá para pedidos feitos após 19 de agosto.
O discernimento do oficial consular também será aplicado em casos de pedido de visto de investidor, EB-5. Eles poderão ser negados se houver ameaças aos "interesses nacionais, fraude, apresentação de informações falsas ou mal-uso criminal" possível do visto.
A mudança tem base na Lei de Imigração e Nacionalidade de 1952, que proibia a naturalização de membros de partidos comunistas ou quem defenda o "comunismo mundial". Eram vetados também os autores de conteúdos que se opunham aos EUA ou de pessoas que buscassem derrubar o governo americano pela força.
Departamento de Estado já revogou mais de 6.000 vistos de estudantes somente este ano. Em junho, a pasta do governo Trump havia orientado embaixadas e consulados a avaliarem os pedidos de visto de estudante com relação a "atitudes hostis em relação aos nossos cidadãos, cultura, governo, instituições ou princípios fundamentais", segundo a rede americana CNN.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.