Trump anuncia tarifas contra móveis importados e derruba ações nos EUA

Tenho o prazer de anunciar que estamos realizando uma grande investigação tarifária sobre móveis que entram nos Estados Unidos. Dentro dos próximos 50 dias, essa investigação será concluída, e os móveis que vêm de outros países para os Estados Unidos serão tarifados a uma taxa ainda a ser determinada. Isso trará o setor moveleiro de volta para a Carolina do Norte, Carolina do Sul, Michigan e estados em todo o país. Obrigado pela atenção a este assunto!

Donald Trump, na Truth Social

Mudanças no mercado e possível impacto no Brasil

Anúncio afetou imediatamente ações de grandes varejistas nos EUA. Wayfair caiu 10%, RH recuou 9,9%, Arhaus perdeu 7,7% e Williams-Sonoma, 6,7% no pregão estendido em Nova York, segundo a Bloomberg.

Empresas que dependem menos de importações reagiram em sentido contrário. Fabricantes com produção nos EUA, como La-Z-Boy e Ethan Allen, registraram ganhos de 1,7% e 3,4%, respectivamente, favorecidas pela expectativa de menor concorrência estrangeira.

Brasil está entre os países que exportam móveis para os EUA. De acordo com a Bloomberg, as vendas brasileiras somaram US$ 249,6 milhões em 2024, grande parte originada em polos industriais de Santa Catarina. Do total, US$ 77 milhões foram encomendas dos Estados Unidos.

Analistas apontam que o mercado teme custos maiores para consumidores. De acordo com a Bloomberg, a perspectiva é de que móveis importados fiquem mais caros e isso pressione a inflação, um tema sensível para o governo.