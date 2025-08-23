Putin pode vir para os EUA ver a Copa, diz Trump em evento na Casa Branca

Norte-americano disse que planejava autografar a foto e enviá-la de volta a Putin. Na sequência, afirmou que esperava que o russo viajasse aos EUA para ver a Copa do Mundo em 2026.

Putin "pode vir ou não, dependendo do que acontecer", disse Trump. O presidente dos EUA afirmou que muitas coisas deverão "acontecer nas próximas semanas." No evento, o republicano usou um boné com os inscritos: "Trump estava certo sobre tudo".

Acabei de receber uma foto de alguém que quer muito estar lá [na Copa do Mundo]. Ele [Putin] tem sido muito respeitoso comigo e com o nosso país, mas não tão respeitoso com os outros.

Donald Trump, presidente dos EUA

Acordo entre Rússia e Ucrânoa parece distante

Apesar da pressão de Trump e de líderes europeus por negociações de paz, a Rússia continua atacando a Ucrânia. Hoje, o Kremlin anunciou a tomada de duas localidades na região de Donetsk.

Avanços ocorrem enquanto perspectiva de reunião entre os presidentes de Ucrânia e Rússia se dissipam. Ontem, o chanceler russo, Sergey Lavrov, acusou o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, de impedir uma reunião com Putin. O mesmo tipo de acusação já foi feito do lado contrário.