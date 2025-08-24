Pentágono impediu Ucrânia de atacar a Rússia com mísseis, diz jornal

Os EUA têm impedido a Ucrânia de disparar mísseis de longo alcance no território russo, disseram autoridades norte-americanas ao Wall Street Journal.

O que aconteceu

Muitos mísseis de longo alcance em posse da Ucrânia foram fabricados nos EUA. Os equipamentos foram fornecidos em apoio ao país europeu no confronto contra a Rússia.

Armas passam por "mecanismo de revisão" antes de serem utilizadas. Como explicou o WSJ, o Pentágono avalia os pedidos de Kiev para disparar mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA ou mesmo por outros países, mas que utilizaram tecnologia ou componentes norte-americanos.