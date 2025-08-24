China e Vietnã evacuam mais de 600 mil pessoas sob alerta vermelho de tufão

A iminência do tufão Kajiki obrigou as autoridades da China e do Vietnã a evacuarem mais de 600 mil pessoas que moram ou estão nas principais áreas de risco.
O que aconteceu
Na China, mais de 20 mil pessoas foram retiradas da ilha turística de Hainan. Além disso, as autoridades também fecharam comércios, suspenderam o transporte público na ilha e retornaram mais de 30 mil embarcações de pesca aos portos por causa do tufão, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.
Previsão das autoridades chinesas é que o Kajiki atinja ou passe próximo de Hainan na tarde ou noite deste domingo, no horário local. Devido ao fenômeno da natureza, a cidade de Sanya, que é bastante turística por seus resorts à beira-mar, foi bastante afetada.
Observatório Meteorológico de Sanya emitiu alerta vermelho para tufão. Esse é o nível mais grave do sistema de alertas de quatro níveis chinês. A previsão era de que a tempestade viesse acompanhada por relâmpagos, chuvas torrenciais e rajadas de ventos de até 182 km/h.
Tufão Kajiki provocava ventos a aproximadamente 167 km/h na tarde deste domingo, no horário local. Essa intensidade dos ventos equivale a um furacão de categoria 2 no Oceano Atlântico, de acordo com o Centro Conjunto de Alerta de Tufões da Marinha dos Estados Unidos.
Hainan é o único destino tropical de praia da China. Por esse motivo, a região é bastante requisitada por turistas e recebeu mais de 97 milhões de visitantes em 2024, de acordo com as autoridades chinesas.
Vietnã
País fronteiriço à China, o Vietnã também já foi atingido pela proximidade do tufão e se prepara para evitar danos. O governo vietnamita determinou a evacuação de mais de 586 mil pessoas em quatro províncias como forma de precaução.
Tufão está previsto para atingir o Vietnã nesta segunda-feira (25). Abrigos públicos foram montados para atender a população.
Governo proibiu que as embarcações deixem os portos nas áreas de risco. O ministério da Agricultura e Meio Ambiente local alertou para a situação potencialmente "perigosa e insegura" para veículos, barcos de pesca, embarcações turísticas e instalações de aquicultura.
Vietnã pode ser atingido por chuvas torrenciais nas províncias de Ha Tinh e Nghe An entre segunda e terça-feira. A parte aérea do país já foi afetada e as companhias Vietnam Airlines e Vietjet cancelaram voos domésticos.
