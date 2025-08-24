Ataques israelenses matam 63 em Gaza, enquanto tropas avançam

Outros 22 palestinos foram mortos ao longo do dia enquanto buscavam ajuda humanitária. Este é um problema recorrente na região. Conforme o escritório de direitos humanos da ONU para Gaza, de 27 de maio e 13 de agosto, "ao menos 1.760 palestinos foram mortos enquanto buscavam ajuda".

Além dos bombardeios, fome também mata

Oito palestinos, incluindo duas crianças, morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas, disseram autoridades de saúde palestinas ontem. Assim, o número de mortos em consequência da desnutrição subiu para 281, sendo 114 crianças, desde o início do conflito, há cerca de dois anos.

Fome foi oficialmente declarada em Gaza. Dados divulgados pela ONU anteontem afirmam que mais de meio milhão de pessoas estão "presas em uma situação de fome, marcada por inanição generalizada, miséria e mortes evitáveis".

Classificação é feita quando três limites críticos são ultrapassados: privação extrema de alimentos, desnutrição aguda e mortes relacionadas à fome. "A análise mais recente confirma agora, com base em evidências razoáveis, que esses critérios foram atendidos", afirmam as agências da ONU.

Israel nega fome em Gaza. Tel Aviv classificou o anúncio da ONU como tendencioso e "baseado nas mentiras do Hamas". "Não há fome em Gaza", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do país.