Consulado alerta brasileiros sobre nova polícia de imigração em Portugal

Brasileiros serão instruídos a colaborar com as autoridades portuguesas durante abordagens. No caso de serem detidos, serão orientados sobre os seus direitos de contestar a detenção, apresentar provas de vínculo com Portugal e obter um defensor público.

Normas internacionais impedem interferência dos consulados na atuação das autoridades de imigração. O cônsul-adjunto do Brasil em Lisboa, Cristiano Rabelo, explicou ao UOL que a forma que o estado português faz o controle de imigrantes e fronteiras é "de exclusiva competência das autoridades portuguesas".

Consulado pode apenas oferecer assistência e orientação jurídica. Rabelo disse que os brasileiros que precisem de ajuda podem entrar em contato com o consulado pelo e-mail cg.lisboa@itamaraty.gov.br. Ainda de acordo com o diplomata, até o momento, o consulado não recebeu relatos ou reclamações relativas à atuação da Unef.

Parlamento português aprovou projeto que dificulta imigração

Mudanças nas Leis da Nacionalidade e da Imigração foram aprovadas em 16 de julho. A criação da Unef é uma das medidas do pacote que aperta o cerco dos imigrantes no país.

Para pedir a cidadania portuguesa, tempo de permanência no país aumenta. Caso o imigrante venha de um país lusófono, vai ser necessário viver por, no mínimo, sete anos no país. Antes, o prazo era de cinco anos.