Ross da vida real? Noivo chama futura esposa pelo nome da ex antes do 'sim'

Apesar do constrangimento, a noiva reagiu com bom humor. "Fiquei surpresa que ele disse isso. Não era o ideal ouvir o nome da ex, mas felizmente achei graça e continuamos casados", disse Rebecca ao jornal britânico Daily Mail.

Andrew explicou o erro. "É o pior pesadelo falar o nome da minha ex, mas para ser justo é o segundo nome da Rebecca, então acabei confundindo tudo quando estava falando", contou. Ele descreveu o momento como um "Ross e Rachel da vida real", em referência à famosa cena da série Friends.

O noivo ainda lembrou que não percebeu o erro de imediato. "Eu só tremia e suava, queria apenas passar logo pela cerimônia. Nem percebi quando disse isso. Rebecca só me olhou e pensei: 'o que eu disse de errado?'. Então ela me corrigiu".

Rebecca reforçou que não viu maldade na situação. "Acho que, de tão nervoso, ele acabou pegando a parte 'Sarah' do meu nome. Foi uma memória marcante, mas não do jeito que alguém gostaria", afirmou.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, o episódio gerou opiniões divididas. Alguns internautas encararam o deslize como algo imperdoável. "Eu não riria ao ouvir o nome da ex-namorada dele... Eu cancelaria o casamento, isso é um grande sinal de alerta", escreveu uma usuária. Outra acrescentou: "Ah não, isso é horrível. Eu teria ficado muito chateada."