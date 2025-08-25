Quatro jornalistas são mortos em ataque de Israel a hospital em Gaza

Quatro jornalistas morreram em um ataque israelense a um hospital de Khan Yunis, na Faixa de Gaza, hoje.

O que aconteceu

Repórteres estão entre as 15 pessoas mortas em dois ataques na manhã de hoje. O ataque atingiu o hospital Naser e também matou um membro da Defesa Civil, segundo as autoridades palestinas.

Todos os jornalistas mortos foram identificados e trabalhavam reportando a guerra em Gaza para jornais internacionais. Eles são Hossam al-Masri, da agência Reuters; Mohammed Salama, do canal Al Jazeera, Miriam Abu Daqa, freelancer que trabalhava com a Associated Press, e Moz Abu Taha, do canal americano NBC.