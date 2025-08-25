Detento de quase 300 kg custa R$ 11 mil por dia e provoca debate na Áustria

Um preso de quase 300 quilos está no centro de uma polêmica na Áustria. O caso, revelado pelo jornal austríaco Heute, tem provocado indignação por causa do alto custo para os cofres públicos.

O que aconteceu

O detento, de 29 anos, é apontado como suspeito de tráfico de drogas em grande escala. Na casa dele, em Viena, a polícia encontrou 45 quilos de maconha, dois quilos de cocaína, quase dois quilos de anfetaminas e mais de 2.000 comprimidos de ecstasy. O advogado de defesa, Philipp Wolm, contesta a acusação. "Meu cliente não teria condições de cometer tais crimes", alega.

O peso do preso gerou problemas logísticos para o sistema prisional. A cama da penitenciária de Josefstadt, onde ele estava inicialmente, não suportou o peso e corria risco de desabar. Por isso, ele foi transferido para a prisão de Korneuburg, que instalou um leito especial feito sob medida.