Milei apoia irmã citada em caso de corrupção e critica 'argentinos do mal'

Presidente também culpou "argentinos do mal". A expressão faz referência aos parlamentares da oposição que, segundo Milei, querem derrubar seu programa econômico. "Aqueles que querem destruir [nosso] programa econômico e o país, com projetos que rompem o equilíbrio fiscal e aprovam absurdos sem financiamento porque o que importa para eles é o poder, não os argentinos de bem. Esses são os argentinos do mal".

Milei destacou que seu programa econômico para a Argentina "está pronto há 10 anos". Ele classificou seu projeto como poderoso, e criticou seus antecessores por, segundo ele, cometerem erros na presidência.

Suspeita de corrupção

Investigação contra Karina começou após vazamento de áudios. As gravações mostram a suposta voz do ex-chefe da Andis (Agência da Pessoa com Deficiência_, Diego Spagnuolo, falando sobre subornos e citando a irmã de Milei. No suposto áudio de Spagnuolo, que foi removido do cargo na quinta-feira passada, ele também associa os subornos a outros funcionários de alto escalão, além da irmã do presidente.

A veracidade da gravação ainda não foi confirmada pela Justiça. No entanto, fontes anônimas envolvidas no caso afirmam que até o momento eles não foram desmentidos.

Buscas incluíram uma farmácia cujo dono teve US$ 266 mil (R$ 1,5 milhão) apreendidos, segundo o jornal La Nación. Os áudios mencionam o local como uma das principais fornecedoras da Agência da Pessoa com Deficiência.