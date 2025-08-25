Trump vai assinar decreto para processar quem vandalizar bandeira dos EUA

O presidente Donald Trump deve assinar uma ordem executiva hoje para processar pessoas que vandalizarem a bandeira dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Governo diz que bandeira é o símbolo mais sagrado dos EUA. O decreto vai permitir que a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, processe aqueles que violarem leis de diferentes maneiras que envolvam a profanação da bandeira, inclusive a queimando, e encaminhe os casos às autoridades locais competentes

Decreto também vai permitir que autoridades neguem, proíbam ou revoguem vistos de quem descumprir a lei. "A bandeira americana é o símbolo mais sagrado e estimado dos Estados Unidos da América, e profaná-la é singular e inerentemente ofensivo e provocativo. É uma declaração de desprezo e hostilidade à nossa Nação, e um ato usado por grupos de estrangeiros com o objetivo de intimidar e ameaçar com violência contra americanos", diz um informativo sobre o decreto fornecido à Fox News.