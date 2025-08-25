Trump vai assinar decreto para processar quem vandalizar bandeira dos EUA

O presidente Donald Trump deve assinar uma ordem executiva hoje para processar pessoas que vandalizarem a bandeira dos Estados Unidos.
O que aconteceu
Governo diz que bandeira é o símbolo mais sagrado dos EUA. O decreto vai permitir que a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, processe aqueles que violarem leis de diferentes maneiras que envolvam a profanação da bandeira, inclusive a queimando, e encaminhe os casos às autoridades locais competentes
Decreto também vai permitir que autoridades neguem, proíbam ou revoguem vistos de quem descumprir a lei. "A bandeira americana é o símbolo mais sagrado e estimado dos Estados Unidos da América, e profaná-la é singular e inerentemente ofensivo e provocativo. É uma declaração de desprezo e hostilidade à nossa Nação, e um ato usado por grupos de estrangeiros com o objetivo de intimidar e ameaçar com violência contra americanos", diz um informativo sobre o decreto fornecido à Fox News.
Trump defende pena de prisão para pessoas que queimarem bandeira dos EUA. Apesar disso, uma decisão da Suprema Corte dos EUA, de 1989, determina que queimar a bandeira americana em protesto político é protegido pela Primeira Emenda.
Bandeira americana foi queimada por manifestantes nos últimos meses. Em vídeos e fotos é possível ver pessoas vandalizando o símbolo durante os protestos anti-Israel e contra as batidas do serviço de imigração do governo Trump para remover estrangeiros indocumentados do país.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.