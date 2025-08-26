Barentsburg: como é a cidade russa que fica dentro do território da Otan?

Sensação de vigilância dos moradores aumentou. Uma russa dentre vários que fugiram para Longyearbyen comentou com a revista britânica que se tornou "complicado demais" ficar em Barentsburg depois que ela se manifestou contra a guerra na Ucrânia. Voltar também parece ser arriscado, já que outros russos que deixaram Barentsburg para votar na eleição presidencial de 2024 em Longyearbyen disseram ter sido revistados e vigiados por oficiais locais durante o voto.

Vista de estação russa em Barentsburg Imagem: Hannes Grobe/Creative Commons

Apesar da decadência, Rússia não tem planos de fechar o assentamento. Apesar de a mineração ser pouco lucrativa e de haver entraves na construção de um centro de pesquisa russo para cientistas do Sul Global ali, por falta de consentimento norueguês, Putin ainda veria um possível valor de propaganda política, inteligência e estratégia na cidadezinha.

Rússia e EUA já manifestaram interesse em controlar mais do Ártico. Há dois anos, o país de Putin designou a Noruega como hostil e limitou relações diplomáticas após o país nórdico declarar apoio à Ucrânia na guerra. O chefe da inteligência norueguesa, Nils Andreas Stensones, chama o país de "olhos e ouvidos da Otan" no extremo norte do planeta.

Putin acusa a Otan de "querer militarizar o Ártico". O presidente alegou, em evento em Murmansk em março, que a Noruega faz uso militar de Svalbard, contrariando o termo do tratado de um século que deu soberania norueguesa ao território, mas impõe condições à sua exploração.

A Rússia está reabrindo ou estabelecendo novas bases civis e militares no extremo-norte. Apesar de já ter a maior presença da região, o país está cooperando com a China, que se autodenominou "um novo poder próximo ao Ártico", segundo a revista The Economist. O intuito de Putin é transformar a região é parte da sua rota de exportações de petróleo e gás para a Ásia, uma alternativa ao fechamento do Mar Báltico após a guerra da Ucrânia.