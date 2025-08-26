Fed responde Trump e diz que diretora só pode ser demitida por justa causa

Banco central norte-americano afirmou que "acatará qualquer decisão judicial", e reforçou que Lisa só poderá ser demitida "por justa causa". De acordo com o órgão, sua legislação garante mandatos longos aos seus diretores, com duração de 14 anos, como "uma salvaguarda vital, garantindo que as decisões de política monetária sejam baseadas em dados, análises econômicas e nos interesses de longo prazo do povo norte-americano".

Fed ressaltou que "continuará a cumprir suas obrigações estabelecidas por lei". O banco deverá se reunir entre os dias 16 e 17 de setembro para definir se mantém, aumenta ou diminui a taxa de juros dos EUA — Trump quer que a instituição diminua o patamar, atualmente entre 4,25% e 4,5% ao ano.

Trump afirmou que acatará qualquer decisão do Judiciário sobre Cook. Questionado hoje por jornalistas, o presidente sinalizou que respeitará "a decisão dos tribunais", mas também disse já ter em mente alguns nomes para substituir Lisa no Fed.

Demissão de Cook

Trump demitiu Cook por meio de carta publicada nas redes sociais ontem. Ele afirmou que a demissão foi motivada por "justa causa" e tinha "efeito imediato". Ele acusou Lisa de fraude em um financiamento imobiliário ao, supostamente, ter falsificado documentos para conseguir condições favoráveis em um empréstimo imobiliário.

Lisa Cook reagiu e se recusou a entregar o cargo. Em comunicado divulgado por seu advogado logo após o anúncio do presidente, a diretora disse "não haver nenhum motivo legal" para sua saída e ressaltou que Trump não tem autoridade para demiti-la.