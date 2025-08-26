Governo Trump ameaça diretora demitida do Fed: 'Reze para não ser presa'

Lutnick disse que Cook não apenas deve deixar o posto que ocupa no Fed, como também deve "rezar" para não ser presa. "O fato é que se Lisa cometeu a fraude hipotecária, ela precisa ser respeitosa com o país neste momento e ir embora. Se ela tem respeito pelo Fed, instituição à qual diz se importar, ela deve deixar o cargo que ocupa, sair discretamente de cena e ainda pedir a Deus para que a polícia não vá atrás dela".

Trump demitiu Cook por meio de carta publicada nas redes sociais. O presidente afirmou que a demissão foi motivada por "justa causa" e tinha "efeito imediato". Ele acusou Lisa de fraude em um financiamento imobiliário ao, supostamente, ter falsificado documentos para conseguir condições favoráveis em um empréstimo imobiliário.

Lisa Cook reagiu à demissão de Trump e se recusou a entregar o cargo. Em comunicado divulgado por seu advogado logo após o anúncio do presidente, a diretora disse "não haver nenhum motivo legal" para sua saída e ressaltou que Trump não tem autoridade para demiti-la.

Ameaças ao Fed

Desde que tomou posse, no início deste ano, Trump vem manifestando discordância quanto às decisões do Fed — especialmente por manter os juros altos — e ameaçando trocar o seu presidente, Jerome Powell. A taxa básica de juros americana está no patamar de 4,25%-4,5% ao ano desde dezembro de 2024. Já foi reduzida do intervalo de 5,25%- 5,5% ao ano a que havia chegado entre meados de 2023 e 2024, mas segue no nível mais elevado desde 2007.

Cook estava entre os nove membros do comitê de política monetária do Fed que decidiram, em 30 de julho, manter a taxa de juros no atual patamar. Dois votaram pela redução e um não participou da reunião.