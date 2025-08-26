Itamaraty diz que ofensas de ministro de Israel a Lula são 'inaceitáveis'

O Itamaraty chamou de "inaceitável" a postagem do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que acusa o presidente Lula (PT) de ser uma marionete do Irã.

O que aconteceu

Katz acusou Lula de ser "antissemita" após o governo ter deixado de lado uma iniciativa sobre o Holocausto. Ele postou uma imagem feita por inteligência artificial em que o presidente brasileiro é retratado como marionete de islâmicos, sendo manuseado pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

O ministério chamou a postagem de "ofensas, inverdades e grosserias inaceitáveis". "Espera-se do sr. Katz, em vez de habituais mentiras e agressões, que assuma responsabilidade e apure a verdade sobre o ataque de ontem contra o hospital Nasser, em Gaza, que provocou a morte de ao menos 20 palestinos, incluindo pacientes, jornalistas e trabalhadores humanitários."