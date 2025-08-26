Brasileiro morre e amigo é socorrido em piscina de hotel na Grécia

Um brasileiro foi encontrado morto em uma piscina privativa de um hotel na região de Ornos, em Mykonos, na Grécia. Um amigo dele também foi resgatado da água inconsciente, mas sobreviveu.

O que aconteceu

Caso foi noticiado por mídia local e confirmado por familiares dos jovens. A morte do brasileiro, identificado como Yago Campos, de 25 anos, foi divulgada inicialmente pelo site de notícias grego ProtoThema, assim como o resgate de seu amigo e criador de conteúdo, Ryan Silveira, de 23 anos. O episódio, confirmado hoje ao UOL pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Atenas, repercute desde ontem nas redes sociais, por onde familiares e amigos dos jovens lamentaram o ocorrido.

Brasileiros estavam hospedados em hotel e foram encontrados inconscientes dentro de piscina privativa por funcionários. Segundo informações do ProtoThema, trabalhadores que realizavam a limpeza de um andar abaixo ao que estavam os jovens perceberam um vazamento de água escorrendo para a varanda do andar inferior. Resolveram então descer e entrar no quarto dos hóspedes, onde encontraram Yago e Ryan submersos.