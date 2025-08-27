Atirador abre fogo e deixa 20 feridos em escola católica nos Estados Unidos

Vinte pessoas foram vitimadas na escola, segundo a polícia. A dimensão dos ferimentos não foi informada. Também não há notícias sobre se alguma das vítimas morreu.

Partido Democrata dos EUA, que pediu que médicos e socorristas auxiliares fossem até o local. O pedido foi feito por Ken Martin em durante uma convenção realizada na cidade de Minneapolis.

Ataque aconteceu na semana de volta às aulas no país. O ano letivo nos Estados Unidos começa no meio do ano e a maioria dos alunos em escolas americanas voltou às aulas na segunda-feira.

Governador Tim Walz confirmou ataque a tiros dentro de escola em Minneapolis, nos Estados Unidos Imagem: Google Street View

Civis devem evitar a região, informou prefeito de Minneapolis. Jacob Frey usou as redes sociais para lamentar a ocorrência de violência e pedir que a população dê espaço para que os policiais trabalhem.

A escola foi fundada em 1923 e dá aulas para alunos do jardim de infância até o ensino fundamental. Segundo o site, eles baseiam sua educação em "valores cristãos" e no "civismo".