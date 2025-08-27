Atirador abre fogo e deixa 20 feridos em escola católica nos Estados Unidos

Um atirador deixou ao menos 20 pessoas feridas dentro de uma escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos, hoje.
O que aconteceu
Polícia e FBI foram acionados para a Escola Católica Anunciação, que fica no sul da cidade. A informação foi confirmada pelo governador de Minnesota, Tim Walz, em publicação nas redes sociais.
Atirador, que estava armado com um rifle e vestido de preto, foi morto, segundo a polícia. Em publicação feita nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Richfield afirmou que o homem não é mais uma ameaça.
Vinte pessoas foram vitimadas na escola, segundo a polícia. A dimensão dos ferimentos não foi informada. Também não há notícias sobre se alguma das vítimas morreu.
Partido Democrata dos EUA, que pediu que médicos e socorristas auxiliares fossem até o local. O pedido foi feito por Ken Martin em durante uma convenção realizada na cidade de Minneapolis.
Ataque aconteceu na semana de volta às aulas no país. O ano letivo nos Estados Unidos começa no meio do ano e a maioria dos alunos em escolas americanas voltou às aulas na segunda-feira.
Civis devem evitar a região, informou prefeito de Minneapolis. Jacob Frey usou as redes sociais para lamentar a ocorrência de violência e pedir que a população dê espaço para que os policiais trabalhem.
A escola foi fundada em 1923 e dá aulas para alunos do jardim de infância até o ensino fundamental. Segundo o site, eles baseiam sua educação em "valores cristãos" e no "civismo".
Alunos de outra escola católica a 20 km do local do ataque estão em lockdown por precaução. A escola de St. Thomas More lamentou o ocorrido em publicação nas redes sociais e disse que vai manter os alunos e funcionários dentro das instalações "até mais informações" sobre o caso.
