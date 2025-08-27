Assine UOL
Atirador abre fogo e deixa 20 feridos em escola católica nos Estados Unidos

Do UOL, em São Paulo
Polícia foi acionada após atirador abrir fogo em esocla dos EUA
Polícia foi acionada após atirador abrir fogo em esocla dos EUA Imagem: ABC News/Reprodução de vídeo

Um atirador deixou ao menos 20 pessoas feridas dentro de uma escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos, hoje.

O que aconteceu

Polícia e FBI foram acionados para a Escola Católica Anunciação, que fica no sul da cidade. A informação foi confirmada pelo governador de Minnesota, Tim Walz, em publicação nas redes sociais.

Atirador, que estava armado com um rifle e vestido de preto, foi morto, segundo a polícia. Em publicação feita nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Richfield afirmou que o homem não é mais uma ameaça.

Vinte pessoas foram vitimadas na escola, segundo a polícia. A dimensão dos ferimentos não foi informada. Também não há notícias sobre se alguma das vítimas morreu.

Partido Democrata dos EUA, que pediu que médicos e socorristas auxiliares fossem até o local. O pedido foi feito por Ken Martin em durante uma convenção realizada na cidade de Minneapolis.

Ataque aconteceu na semana de volta às aulas no país. O ano letivo nos Estados Unidos começa no meio do ano e a maioria dos alunos em escolas americanas voltou às aulas na segunda-feira.

Governador Tim Walz confirmou ataque a tiros dentro de escola em Minneapolis, nos Estados Unidos
Governador Tim Walz confirmou ataque a tiros dentro de escola em Minneapolis, nos Estados Unidos Imagem: Google Street View

Civis devem evitar a região, informou prefeito de Minneapolis. Jacob Frey usou as redes sociais para lamentar a ocorrência de violência e pedir que a população dê espaço para que os policiais trabalhem.

A escola foi fundada em 1923 e dá aulas para alunos do jardim de infância até o ensino fundamental. Segundo o site, eles baseiam sua educação em "valores cristãos" e no "civismo".

Alunos de outra escola católica a 20 km do local do ataque estão em lockdown por precaução. A escola de St. Thomas More lamentou o ocorrido em publicação nas redes sociais e disse que vai manter os alunos e funcionários dentro das instalações "até mais informações" sobre o caso.

