EUA: Vaquinha para brasileira trans presa arrecada mais que dobro da meta

Um vídeo feito por uma amiga de Alice mostra a brasileira sendo abordada por agentes de imigração em um carro. Eles anunciam que ela está presa, a algemam e a jovem pergunta por que está sendo detida. Um deles fala em violação migratória, acusando a brasileira de não cumprir a data de retorno ao seu país.

Os homens chegam a afirmar que ela está resistindo à prisão, retiram o cinto de segurança e a puxam pelo pescoço para fora do automóvel. Um dos agentes se refere à brasileira no masculino e a amiga dela pede que ela seja tratada com pronomes femininos.

Na sequência, Alice diz que estão machucando a sua mão. Por fim, ela foi conduzida pelos agentes até um carro.

Manifestações sobre o caso

Na terça-feira (26), o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania disse que acompanha o caso com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e o Itamaraty. A pasta afirmou buscar que sejam adotadas as medidas necessárias para a proteção da vítima, incluindo a assistência consular e o resguardo dos seus direitos.

Ministério manifestou apoio e solidariedade à Alice, acrescentando que a brasileira foi "alvo de uma detenção brusca". "Reiteramos nosso compromisso em apoiar brasileiras e brasileiros em qualquer lugar do mundo, especialmente aqueles que, por sua identidade de gênero, orientação sexual ou características sexuais, estão mais expostos a violações de direitos humanos", concluiu a nota.