EUA testam drones com spray de pimenta para prevenir ataques em escolas

Se houver algum tipo de resistência, o próprio drone pode ir ao encontro do atirador. "Podemos distraí-los [os atiradores], começar a incapacitá-los, para que eles façam qualquer coisa, menos assassinar crianças", declarou Marston ao Daily Mail. "Se você continuar resistindo, sentirá dor [...] Se você for atingido por um drone a 96 ou 110 quilômetros por hora, é realmente horrível", disse.

Para o projeto, a Campus Guardian Angel contratou pilotos de drones renomados nos EUA. Apelidados de "pilotos Top Gun do mundo dos drones", eles já contabilizam mais de 10 mil horas de voo cada. A equipe que irá pilotar remotamente os drones ficará alocada em um centro da empresa em Austin, no Texas.

A implementação dos drones é vista como uma alternativa à discussão que busca permitir que professores, diretores e funcionários escolares portem armas ocultas. Segundo Marston, o projeto com os dispositivos custaria uma "fração do custo" de contratar mais guardas e não haveria risco à vida de policiais e de qualquer pessoa que esteja na cena do tiroteio.

A expectativa é que diversas escolas na Flórida e no Texas implementem os drones adaptados até o final deste ano. "É como ter uma equipe da SWAT [unidade de polícia especializada dos EUA] ou uma equipe SEAL [tropa de elite local] em cada estacionamento escolar do país", disse o CEO.

Em demonstração, par de drones sobrevoa corredor de escola dos EUA Imagem: Reprodução/Campus Guardian Angel

Ataques a tiros causam pânico entre alunos e professores

Massacres em escolas são frequentes nos EUA. Em 2024, foram 337 tiroteio do tipo, e 267 crianças foram mortas ou feridas, segundo o site K-12 School Shooting Database. Entre 2021 e 2023, foram contabilizados 912 ataques em instituições de ensino, mais de três vezes mais do que em qualquer outro triênio em quatro décadas de coleta de dados.