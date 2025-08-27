Israel aumenta expansão militar em Gaza, que tem 10 novas mortes por fome

Exército disse que matou um oficial sênior do Hamas durante seus avanços na região da Cidade de Gaza e de Khan Younis. Segundo as Forças de Defesa, Mahmoud al-Aswad seria uma "grande fonte de conhecimento" para o grupo extremista.

Uma mulher e uma criança que estavam em uma tenda também estão entre os mortos em ataques hoje, informou o ministério de Saúde local. Desde o começo da guerra, mais de 60 mil pessoas morreram no enclave.

Região da Cisjordânia Ocupada também foi alvo de ações do Exército, segundo o movimento Crescente Vermelho (representante da Cruz Vermelha na área). Além de deixar mais de 80 pessoas feridas em batidas na região e prender nove pessoas, as forças de defesa teriam levado o equivalente a mais de R$ 2 milhões de uma casa de câmbio local afirmando que "o dinheiro seria enviado ao Hamas".

Papa Leão 14 fez "forte apelo" pela entrada de ajuda humanitária em Gaza, pelo fim da guerra e pela libertação dos reféns. Em sua audiência semanal no Vaticano, o pontífice afirmou que a guerra causou "muito terror, destruição e morte".

Trump vai fazer reunião sobre situação em Gaza hoje e secretário de estado dos EUA, Marco Rubio, também vai encontrar com ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar. Segundo o enviado especial Steve Witkoff, a expectativa é de que novos avanços sobre um cessar-fogo aconteçam. Israel ainda não respondeu à proposta egípcia de trégua que foi aceita pelo grupo extremista Hamas há mais de uma semana.