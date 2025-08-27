Irmã de brasileiro internado na Grécia relata ataques: 'Estamos sofrendo'

Maine Silveira, irmã de Ryan Silveira, brasileiro encontrado desacordado em um hotel na Grécia, disse que sua família tem recebido ataques nas redes sociais desde que o caso ganhou repercussão. Ela explicou que os familiares de Yago Luiz de Campos e Silva, que estava com Ryan e foi achado morto, também têm sido alvos das agressões, além de difamações e julgamentos.

O que aconteceu

Maine relatou que seus familiares e os de Yago têm sido atacados. "A gente está recebendo muito ataque e mensagens de pessoas que não sabem o que falam, julgando como se fossem santas e nunca tivessem feito nada de errado na vida", desabafou em vídeo.

Ela contou que Yago viajou com seu irmão para celebrar o aniversário, e reforçou que os ataques atingem as famílias no momento de luto. "Por trás de tudo isso tem a família do Yago, que foi passar aniversário dele em Dubai, feliz numa viagem com o amigo. Eles perderam o filho e estão sofrendo muito".