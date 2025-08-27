Ataques a hospital em Gaza: o que pode ser considerado crime de guerra?

O exército israelense atacou um hospital no sul da Faixa de Gaza na segunda-feira, matando pelo menos 20 pessoas, entre elas cinco jornalistas. A ação contra civis pode ser considerada crime de guerra e provocou protestos em diferentes partes do mundo.

O que são crimes de guerra?

São ações que envolvem ataques deliberados contra pessoas e bens não militares. Isso pode ocorrer de diversas formas, não apenas com a morte de civis em áreas de conflito. Também é considerado crime de guerra violar leis e normas do direito internacional, sobretudo relacionadas aos direitos humanos.

Alguns exemplos de crimes de guerra são: