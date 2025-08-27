Milei é retirado de evento às pressas após caravana ser atacada com pedras

O presidente argentino Javier Milei precisou ser retirado às pressas de uma caravana na cidade Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires, após ser alvo de pedras e garrafas.
O que aconteceu
Milei deixou o local em uma motocicleta. Ela estava acompanhado da sua irmã, Karina Milei, e do deputado José Luis Espert. As informações foram publicadas pela imprensa argentina. "Pedras caíram muito perto do presidente. A situação ficou muito violenta", disse Espert, que é candidato ao Senado pelo partido A Liberdade Avança.
Ninguém se feriu, segundo o porta-voz presidencial, Manuel Adorni. Pouco após o ataque, Adorni publicou na rede social que o presidente está bem. "Ativistas da velha política, do kirchnerismo puro e de um modelo de violência que só os homens das cavernas do passado desejam", disse no X. Adorni também confirmou que "não há vítimas". "A única coisa que há são muitos que caminham para o mais absoluto esquecimento: kirchnerismo nunca mais", acrescentou.
Carreata foi suspensa por motivos de segurança. O evento faz parte da campanha para as eleições legislativas em Buenos Aires, marcadas para 7 de setembro. Milei está apostando que uma vitória nas eleições legislativas de outubro permitirá que ele aprofunde seu projeto ultraliberal, que atualmente sofre forte oposição no Congresso.
Vídeo mostram confrontos entre a polícia e manifestantes contrários ao presidente na caravana.
Este plano de la huida de Milei en el conurbano es cine pic.twitter.com/RlKXn0rj7l-- mauro (@MauroFdz) August 27, 2025
Milei participa de evento em meio a escândalo de corrupção envolvendo sua irmã
Secretária-geral da Presidência da Argentina, Karina Milei teve seu nome citado recentemente em acusações de corrupção. Ela é suspeita de participar de um suposto esquema de cobrança de propina na compra de remédios e próteses na Andis (Agência Nacional para Pessoas com Deficiência).
Karina Milei, 53, é o nome mais influente do governo. Ela é quem define quem tem acesso ao irmão e costuma acompanhá-lo em suas aparições públicas.
Única irmã, ela foi chefe da campanha presidencial de Milei. O atual presidente da argentina costuma tratá-la como chefe e não esconde que é a sua principal conselheira. "Sem ela, nada disto existiria", disse ele após vencer o pleito.
Investigação contra Karina começou após vazamento de áudios. As gravações mostram a suposta voz do ex-chefe da Andis, Diego Spagnuolo, falando sobre subornos e citando a irmã de Milei. No suposto áudio de Spagnuolo, que foi removido do cargo na quinta-feira passada, ele também associa os subornos a outros funcionários de alto escalão, além da irmã do presidente.
A veracidade da gravação ainda não foi confirmada pela Justiça. No entanto, fontes anônimas envolvidas no caso afirmam que até o momento eles não foram desmentidos.
Buscas incluíram uma farmácia cujo dono teve US$ 266 mil (R$ 1,5 milhão) apreendidos, segundo o jornal La Nación. Os áudios mencionam o local como uma das principais fornecedoras da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência.
Foram apreendidos celulares, computadores, documentos de compras e licitações de medicamentos. Nenhuma prisão foi feita, e não houve divulgação de acusações devido ao sigilo judicial.
