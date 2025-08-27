Milei é retirado de evento às pressas após caravana ser atacada com pedras

O presidente argentino Javier Milei precisou ser retirado às pressas de uma caravana na cidade Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires, após ser alvo de pedras e garrafas.

O que aconteceu

Milei deixou o local em uma motocicleta. Ela estava acompanhado da sua irmã, Karina Milei, e do deputado José Luis Espert. As informações foram publicadas pela imprensa argentina. "Pedras caíram muito perto do presidente. A situação ficou muito violenta", disse Espert, que é candidato ao Senado pelo partido A Liberdade Avança.

Ninguém se feriu, segundo o porta-voz presidencial, Manuel Adorni. Pouco após o ataque, Adorni publicou na rede social que o presidente está bem. "Ativistas da velha política, do kirchnerismo puro e de um modelo de violência que só os homens das cavernas do passado desejam", disse no X. Adorni também confirmou que "não há vítimas". "A única coisa que há são muitos que caminham para o mais absoluto esquecimento: kirchnerismo nunca mais", acrescentou.