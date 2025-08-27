Print de ligação feita por brasileiros pode ajudar polícia, diz família

Ela afirma que os dois estavam sozinhos no quarto, diferente do especulado por páginas de fofoca. "Não tinha mais ninguém no apartamento e tudo vai ser esclarecido pela perícia", afirmou a familiar.

Dupla estava feliz e se preparava para uma festa antes de ser encontrada, afirmou Maine. Maine disse que os dois estavam na piscina no momento em que ligaram para ela, se preparando para sair para uma festa.

Ryan não se pronunciou sobre o assunto porque está longe do celular e ainda está processando a notícia da morte do amigo. Maine afirmou que ele acordou do coma na segunda-feira e está ficando a par da situação aos poucos, pois sofre de problemas cardíacos.

Entenda o caso

A morte de Yago Campos, 25, foi divulgada inicialmente pelo site de notícias grego ProtoThema, assim como o resgate de seu amigo e criador de conteúdo, Ryan Silveira, 23. Os dois brasileiros estavam hospedados em um hotel e foram encontrados inconscientes dentro de piscina privativa por funcionários.

Trabalhadores que limpavam o andar de baixo perceberam um vazamento de água para a varanda. Eles resolveram então subir e entrar no quarto dos hóspedes, onde encontraram Yago e Ryan submersos.