Quase meia hora sem respirar: o segredo do croata que bateu recorde mundial

Preparação para o recorde

Antes de começar, Vitomir inalou oxigênio puro por dez minutos. Essa etapa aumentou a quantidade de oxigênio dissolvido no sangue e nos tecidos, criando uma espécie de reserva extra para o corpo.

Segundo o croata, essa técnica garantiu uma condição vital para o sucesso. Ele explicou em uma publicação no Instagram que iniciou a prova com quase cinco vezes mais oxigênio no corpo do que teria normalmente. "29 minutos! Uma respiração! Como isso é possível? Como um ser humano pode prender a respiração por 29 minutos? Sem truques, sem mágica. Apenas a maior quantidade de oxigênio que o corpo pode carregar e a quietude absoluta da mente", começou.

Antes da tentativa, Vitomir inalou oxigênio puro por 10 minutos. Isso turbinou seu sangue, dissolvendo O² não apenas nas células vermelhas, mas também no plasma, algo que normalmente não acontece. Ele começou o mergulho com quase cinco vezes mais oxigênio do que o normal. Mas não se trata de quanto você inala, e sim de quanto consegue precisar. Sem pânico, sem pensamentos, apenas silêncio. É assim que se chega aos 29. 29:03, novo recorde mundial. A ciência do impossível Vitomir Maricic, no Instagram

Vitomir Maricic, mergulhador croata Imagem: Reprodução/Instagram

Comparação com animais

O desempenho chama atenção até quando comparado ao mundo animal. Segundo publicação do Science Alert: "um golfinho-roaz, por exemplo, consegue prender a respiração por cerca de 15 minutos. Já as focas são ainda mais eficientes: a cada mergulho, conseguem renovar 90% do ar em seus pulmões. O ser humano, por outro lado, só consegue substituir cerca de 20%". Essas diferenças explicam por que os humanos dependem de mais respirações para manter o corpo abastecido de oxigênio.