Quem é Karina Milei, irmã do presidente argentino citada em caso de suborno

Karina é formada em relações públicas e estudou marketing. Antes de ingressar no governo, ela se dedicou a negócios próprios: uma confeitaria e uma oficina de pneus.

Eles cresceram no bairro Villa Devoto, em Buenos Aires, em uma família de classe média. O pai Norberto era motorista de ônibus, e a mãe, Alicia, dona de casa.

Karina teve papel importante como 'guardiã' de Milei. O presidente da Argentina já declarou que teve momentos complicados na infância e adolescência. A irmã, inclusive, esteve presente no período da relação conturbada do irmão com os pais.

Nomeação ao governo causou controvérsia em 2023. Milei alterou um decreto que impedia o presidente de nomear familiares diretos na administração pública. Karina tomou posse como secretária-geral da presidência.

Com perfil discreto, é avessa a entrevistas. Segundo a imprensa argentina, Karina tem um grupo próximo bastante restrito.

Suspeita de corrupção

Investigação contra Karina começou após vazamento de áudios. As gravações mostram a suposta voz do ex-chefe da Andis, Diego Spagnuolo, falando sobre subornos e citando a irmã de Milei. No suposto áudio de Spagnuolo, que foi removido do cargo na quinta-feira passada, ele também associa os subornos a outros funcionários de alto escalão, além da irmã do presidente.