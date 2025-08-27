Trump afasta servidores que criticaram sua gestão em carta, diz jornal

O governo do presidente Donald Trump afastou dezenas de funcionários da Fema (Agência Federal de Gestão de Emergências, na sigla em inglês), depois de eles terem assinado uma carta com críticas à sua gestão. A informação é do Washington Post.

O que aconteceu

Agência comunicou servidores sobre "licença administrativa" na noite de ontem. A gestão do órgão informou que as pessoas afastadas de seus postos continuarão recebendo pagamentos e benefícios normalmente, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

No documento, servidores e ex-servidores afirmaram que nomeados de Trump levarão EUA a "catástrofe no nível do furacão Katrina". Assinada por cerca de 180 trabalhadores — sendo que só 36 se identificaram, a carta aberta foi enviada ao Congresso norte-americano anteontem.