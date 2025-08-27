'Cápsulas do tempo': projeto descobre 31 navios naufragados em único lago

O projeto "Naufrágios e Mar Profundo", do escritório estadual da preservação de monumentos de Baden-Württemberg, na Alemanha, encontrou até agora 31 barcos naufragados no Lago de Constança, que fica na tríplice fronteira da Alemanha, Áustria e Suíça. Mais resultados devem ser apresentados em dois anos, no verão de 2027.

O que aconteceu

Projeto é considerado único no campo da arqueologia subaquática em águas interiores, segundo profissionais envolvidos na pesquisa. O objetivo é registrar e documentar os naufrágios em todas as profundidades do Lago de Constança, que tem 251 metros de profundidade.

Até o final de 2024, mais de 250 anomalias potenciais haviam sido localizadas. Apesar de a maioria ter sido descartada, por serem estruturas naturais ou objetos de origem humana, 31 eram restos de naufrágios. Até agora, apenas 186 metros foram examinados.