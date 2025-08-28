Ataque russo em Kiev deixa 14 mortos; prédio da UE é atingido

Um ataque da Rússia contra a Ucrânia na madrugada de hoje deixou mortos e feridos em Kiev, além de danificar prédios. O bombardeio atingiu a sede da missão da União Europeia na Ucrânia e do Conselho Britânico.

O que aconteceu

Maior ataque em semanas. Catorze pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas, sendo quatro crianças, e equipes de resgate ainda procuram por vítimas em escombros. O ataque atingiu áreas centrais da capital do país e danificou o prédio da União Europeia na cidade e do Conselho Britânico.

Exército ucraniano diz que a Rússia utilizou 598 drones e 31 mísseis. Incluindo dois supersônicos Kinzhal, no segundo maior ataque aéreo contra o país desde o início da invasão em fevereiro de 2022.