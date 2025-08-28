Ataque russo em Kiev deixa 14 mortos; prédio da UE é atingido

Um ataque da Rússia contra a Ucrânia na madrugada de hoje deixou mortos e feridos em Kiev, além de danificar prédios. O bombardeio atingiu a sede da missão da União Europeia na Ucrânia e do Conselho Britânico.
O que aconteceu
Maior ataque em semanas. Catorze pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas, sendo quatro crianças, e equipes de resgate ainda procuram por vítimas em escombros. O ataque atingiu áreas centrais da capital do país e danificou o prédio da União Europeia na cidade e do Conselho Britânico.
Exército ucraniano diz que a Rússia utilizou 598 drones e 31 mísseis. Incluindo dois supersônicos Kinzhal, no segundo maior ataque aéreo contra o país desde o início da invasão em fevereiro de 2022.
Zelensky pede duras sanções contra Rússia
Presidente da União Europeia diz que ataque é 'lembrete sombrio'. Em uma declaração dada hoje, Ursula von der Leyen afirmou que a Rússia não vai medir esforços para aterrorizar a Ucrânia e se disse indignada. "Dois mísseis atingiram a delegação a uma distância de 50 metro em 20 segundos. Os ataques da Rússia a Kiev apenas fortalecerão a unidade da Europa e a resistência da Ucrânia."
Líderes europeus condenam ataque e criticam Putin
Macron disse que os ataques noturnos demonstram a ideia de paz da Rússia. O presidente da França também definiu as investidas como "terror e barbárie".
Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, também prestou solidariedade e pediu o fim da guerra. "Putin está matando crianças e civis e sabotando esperanças de paz", afirmou. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido disse que o governo britânico convocou o embaixador russo. "Os ataques de Putin na noite passada mataram civis, destruíram casas e danificaram prédios, incluindo o British Council e a Delegação da UE em Kiev. Convocamos o embaixador russo. A matança e a destruição precisam parar", escreveu David Lammy
Cúpulas para paz estão estagnadas
Duas semanas após reuniões para paz, conversas não avançam. Neste mês, ocorreram dois importantes encontros para tentativas de acordo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Em 15 de agosto, Putin foi recebido por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em uma reunião que deixou de fora a Europa e a Ucrânia. O encontro não avançou para um cessar-fogo. Três dias depois, em 18 de agosto, o americano recebeu os principais líderes europeus em Washington para aprofundar os acordos. Mas as negociações também não chegaram a um ponto comum.
