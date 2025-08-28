Dinossauro com 'vela' nas costas para atrair parceiros é achado na Europa

Os paleontólogos descobriram que espinhos neurais mais altos se tornaram mais comuns durante a transição entre os períodos Jurássico e Cretáceo. "Acreditamos que isso se deveu à fixação muscular", explicou Lockwood. "Os iguanodontes estavam evoluindo de pequenos dinossauros bípedes para animais muito maiores que passavam mais tempo sobre quatro patas, então eles precisariam de um suporte muscular mais forte para suas espinhas dorsais".

No caso do Istiorachis macarthurae, as espinhas neurais eram maiores do que as de seus parentes. A hipótese de que a estrutura servia para regulação da temperatura corporal foi refutada pelos paleontólogos. "Uma [estrutura em forma de] vela com muitos vasos sanguíneos seria muito vulnerável a ataques e poderia causar perda maciça de sangue se fosse danificada", disse Lockwood. "Em vez disso, acreditamos que um papel na sinalização seja mais provável."

As velas podem ter ajudado diferentes indivíduos a se reconhecerem enquanto manadas de iguanodontes vagavam pela paisagem e podem ter dissuadido predadores, fazendo o animal parecer maior. Jeremy Lockwood

Além de espantar eventuais predadores, os dinossauros podem ter usado a vela nas costas para seleção sexual. "Quando uma característica é exagerada além de sua função prática em animais vivos, isso se deve invariavelmente à pressão evolutiva para atrair um parceiro", explicou o profissional.

Sete vértebras caudais com longos espinhos neurais reconstruídos; estrutura sustentava uma espécie de vela no Istiorachis Imagem: Istiorachis macarthurae gen. et sp. nov. holotype via Papers in Palaeontology

A principal finalidade da estrutura nas costas ainda está sendo discutida entre os pesquisadores. Encontrar mais fósseis deste dinossauro poderia auxiliar na pesquisa. No entanto, outros fósseis de Istiorachis foram roubados de um sítio arqueológico há mais de 50 anos e ainda não foram encontrados.