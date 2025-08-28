Assine UOL
Internacional

Jornalista esportivo é atropelado por touro na Espanha; vídeos impressionam

Colaboração para o UOL
Alfredo Duro, jornalista esportivo, foi atingido por touro em tourada em San Sebastián de los Reyes, na Espanha
Alfredo Duro, jornalista esportivo, foi atingido por touro em tourada em San Sebastián de los Reyes, na Espanha Imagem: Reprodução/X

O jornalista Alfredo Duro, conhecido pelas participações no polêmico programa espanhol 'El Chiringuito de Jugones', sofreu um acidente grave durante a tradicional festa de San Sebastián de los Reyes, na Espanha. Ele foi atingido por um touro em meio à tourada e precisou ser levado ao hospital.

O acidente

Episódio aconteceu na manhã de segunda-feira (25). Alfredo se chocou contra uma das cercas da arena, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Nesse momento, uma manada de touros passou em disparada e um deles o atingiu em cheio.

As imagens mostram o jornalista sendo atropelado e cercado por médicos logo em seguida. Ele apresentava sangramentos e permaneceu deitado por alguns minutos antes de ser socorrido e transferido para o Hospital La Paz, em Madri.

Estado de saúde

Alfredo Duro sofreu fraturas em várias costelas, um ferimento leve na cabeça e um corte que precisou de seis pontos. Ainda no hospital, ele gravou um vídeo para tranquilizar colegas e fãs. "Estou bem, não se preocupem. Tenho algumas costelas quebradas e não consigo tossir ou rir, mas vou me recuperar", afirmou.

De acordo com o jornal AS, Alfredo Duro já recebeu alta hospitalar. A evolução clínica foi considerada satisfatória pelos médicos, que autorizaram sua ida para casa, onde dará início ao processo de recuperação.

Polêmicas do programa 'El Chiringuito'

"El Chiringuito" é um dos programas esportivos mais populares e também mais polêmicos da TV espanhola. Apresentado por Josep Pedrerol, vai ao ar de domingo a quinta-feira pela emissora Mega.

Conhecido pelo tom acalorado, o debate reúne jornalistas fixos e convidados. A gritaria, as provocações e as discussões em tom de bar viraram marca registrada da atração.

O programa ganhou destaque internacional em 2022, quando se tornou palco de um ataque racista contra Vinicius Júnior. Durante o debate, o empresário Pedro Bravo afirmou que o jogador deveria parar de "hacer el mono", expressão que em português significa "fazer macaquice". A declaração repercutiu em todo o mundo e colocou o El Chiringuito sob intensa pressão.

Além disso, não faltam episódios polêmicos. Em 2017, Alfredo Duro provocou torcedores do Barcelona após derrota para o PSG na Champions. O deboche virou meme, mas dias depois foi ele quem precisou lidar com a virada histórica do Barça por 6 a 1.

