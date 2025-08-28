Jornalista esportivo é atropelado por touro na Espanha; vídeos impressionam

As imagens mostram o jornalista sendo atropelado e cercado por médicos logo em seguida. Ele apresentava sangramentos e permaneceu deitado por alguns minutos antes de ser socorrido e transferido para o Hospital La Paz, em Madri.

Así ha sido arrollado el tertuliano Alfredo Duro de El Chiringuito con 64 años en los encierros de San Sebastián de los Reyes. pic.twitter.com/S1qwTiVCpb -- Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 25, 2025

Estado de saúde

Alfredo Duro sofreu fraturas em várias costelas, um ferimento leve na cabeça e um corte que precisou de seis pontos. Ainda no hospital, ele gravou um vídeo para tranquilizar colegas e fãs. "Estou bem, não se preocupem. Tenho algumas costelas quebradas e não consigo tossir ou rir, mas vou me recuperar", afirmou.

De acordo com o jornal AS, Alfredo Duro já recebeu alta hospitalar. A evolução clínica foi considerada satisfatória pelos médicos, que autorizaram sua ida para casa, onde dará início ao processo de recuperação.