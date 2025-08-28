Sobrevivente de ataque a escola nos EUA protegeu amigo de tiro: 'Me salvou'

Oito crianças e dois adultos estão internados no Centro Médico do Condado de Hennepin. As crianças internadas no local têm entre 6 e 14 anos, informou Wyatt. Escola alvo de ataque foi fundada em 1923 e tem cerca de 395 estudantes. A instituição dá aulas para alunos do jardim de infância até o ensino fundamental. Segundo o site, eles baseiam sua educação em "valores cristãos" e na "cidadania".

Na noite de quarta, quatro crianças que estavam internadas no Children's Minnesota receberam alta, segundo a CNN.

Ataque aconteceu durante missa na Escola Católica Anunciação, que fica no sul da cidade. O campus da escola é dividido em dois prédios, ligados por um pátio: um deles tem as salas de aula e refeitório e o outro tem uma igreja. Os tiros foram disparados pelo lado de fora da escola, pela janela do local onde a missa estava acontecendo, segundo a polícia local.

Polícia acredita que o suspeito era um atirador solitário. As autoridades identificaram o autor dos disparos como Robin Westman, de 23 anos. As motivações para o ataque estão sendo investigadas.

Westman estudou na escola alvo do ataque, segundo documento obtido pela CNN. Ele se formou em 2017, e a mãe dele trabalhou no colégio entre 2016 e 2021.

Atirador usou três armas: um rifle, uma espingarda e uma pistola. Ele tirou a própria vida, segundo a polícia. "Foi um ato deliberado de violência contra crianças inocentes e outras pessoas", disse Brian O'Hara.