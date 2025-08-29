Família faz vaquinha virtual para repatriar corpo de modelo morto na Grécia

Na página da campanha, familiares desabafaram sobre o momento de dor. "Infelizmente, estamos vivendo um momento de muita dor e dificuldade. Perdemos alguém que amamos profundamente, e além do luto, enfrentamos o desafio enorme de trazer o corpo do nosso querido Yago da Grécia para o Brasil, para que ele possa ter seu descanso perto da família e dos amigos".

Entenda o caso

Yago Luiz de Campos Silva foi achado sem vida na piscina privativa de um hotel no último sábado. Ele estava hospedado na região de Ornos, em Mykonos, um tradicional ponto turístico da Grécia, ao lado do amigo, Ryan.

Os dois brasileiros foram encontrados inconscientes por funcionários do hotel. Os trabalhadores que limpavam o andar de baixo perceberam um vazamento de água para a varanda, entraram no quarto e acharam Yago e Ryan submersos.

Socorro foi acionado, mas a morte de Yago foi confirmada no local pelos paramédicos. Ryan, que ainda apresentava sinais vitais, foi socorrido em estado grave. Segundo os familiares, ele contraiu uma bactéria, mas o estado clínico é considerado estável.

Causa da morte ainda é investigada. De acordo com a imprensa grega, a polícia local esteve no quarto dos brasileiros para coletar materiais —encaminhados para perícia e análise laboratorial— e investigar indícios que ajudem a esclarecer o caso. Uma autópsia no corpo de Yago também foi solicitada e a investigação preliminar segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.