Deputado escocês é acusado de esconder câmera no banheiro do parlamento

A nova acusação veio à tona na noite de ontem. O caso foi revelado pelo jornal The Daily Record e confirmado por outras mídias locais.

Smyth vai passar por audiência. Ele será ouvido em uma corte criminal pelo caso de posse de imagens indecentes de crianças, pelo qual chegou a ser detido no começo do mês, e posteriormente responderá também pela acusação relacionada à câmera no banheiro.

Momento estressante. Após sua detenção pela primeira acusação, Smyth divulgou um pronunciamento no qual dizia que "esses eventos foram um choque e este é um momento profundamente estressante." Ele ainda não se manifestou sobre as novas alegações.

Contas do deputado estão desativadas. As contas de Colin Smyth nas redes sociais estão desativadas, assim como seu site.

Porta-voz do Partido Trabalhista ressaltou que Colin Smyth é um deputado independente. "Ações rápidas foram tomadas após tomarmos conhecimento dessas graves alegações. Colin Smyth, MSP, é um parlamentar independente", afirmou. "Não podemos comentar mais sobre esses acontecimentos profundamente preocupantes enquanto os processos judiciais estiverem em andamento", completou.

Smyth está em seu segundo mandato. Ele foi inicialmente eleito para o Parlamento escocês em 2016 e reeleito em 2021.